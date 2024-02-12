تيم حسن يعيش قصة حب مستحيلة!

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يواصل فريق عمل مسلسل "تاج " تصوير مشاهده في سوريا للحاق بالموسم الرمضاني، وقد علمت "نواعم" ان تيم حسن سيقوم بتجسيد شخصية ملاكم قوي يدعى "تاج " يتمسك دائما بمبادئه الوطنية وهو ما يجعله يتعرض لخسارة من حوله بسبب إصراره على عدم التخلي عن قيمه وأخلاقه التي نشأ عليها.وستدور أحداث المسلسل في فترة الأربعينيات قبل إستقلال سوريا، وكان تيم حسن قد أكد بتصريحاته الخاصة أن المسلسل سيستمر تصويره لبداية شهر رمضان المبارك.تاجر خائنأما الممثل بسام كوسا الذي سيعود للعمل مجددا مع تيم حسن بعد 14 عاماً من آخر تعاون فني جمعهما، فسيقوم بتجسيد شخصية تدعى " رياض " وهو يعمل بالتجارة في دمشق ولكنه يخون بلده ويتعاون مع الإحتلال الفرنسي مما يجعله في صراع مستمر مع تيم حسن.علاقة حبولم يخلُ العمل من قصة حب رومانسية ولكنها شبه مستحيلة إذ ستجمع بطل الأحداث "تاج " مع "نورا "إبنة رياض بيك "الخائن " وتجسدها فايا يونان ضمن أحداث المسلسل.والمسلسل من إخراج سامر البرقاوي وتأليف عمر أبو سعدة وسيتم عرضه عبر شاشة ال أم بي سي ضمن خريطتها الرمضانية لعام 2024. (نواعم)