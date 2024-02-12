Advertisement

فنون ومشاهير

تيم حسن يعيش قصة حب مستحيلة!

Lebanon 24
12-02-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1163387-638433360384812571.png
Doc-P-1163387-638433360384812571.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل فريق عمل مسلسل "تاج " تصوير مشاهده في سوريا للحاق بالموسم الرمضاني، وقد علمت "نواعم" ان تيم حسن سيقوم بتجسيد شخصية ملاكم قوي يدعى "تاج " يتمسك دائما بمبادئه الوطنية وهو ما يجعله يتعرض لخسارة من حوله بسبب إصراره على عدم التخلي عن قيمه وأخلاقه التي نشأ عليها.
Advertisement

وستدور أحداث المسلسل في فترة الأربعينيات قبل إستقلال سوريا، وكان تيم حسن قد أكد بتصريحاته الخاصة أن المسلسل سيستمر تصويره لبداية شهر رمضان المبارك.

تاجر خائن
أما الممثل بسام كوسا الذي سيعود للعمل مجددا مع تيم حسن بعد 14 عاماً من آخر تعاون فني جمعهما، فسيقوم بتجسيد شخصية تدعى " رياض " وهو يعمل بالتجارة في دمشق ولكنه يخون بلده ويتعاون مع الإحتلال الفرنسي مما يجعله في صراع مستمر مع تيم حسن.

علاقة حب
ولم يخلُ العمل من قصة حب رومانسية ولكنها شبه مستحيلة إذ ستجمع بطل الأحداث "تاج " مع "نورا "إبنة رياض بيك "الخائن " وتجسدها فايا يونان ضمن أحداث المسلسل.
والمسلسل من إخراج سامر البرقاوي وتأليف عمر أبو سعدة وسيتم عرضه عبر شاشة ال أم بي سي ضمن خريطتها الرمضانية لعام 2024. (نواعم)



Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:34 | 2024-02-12
02:42 | 2024-02-12
01:53 | 2024-02-12
00:36 | 2024-02-12
23:00 | 2024-02-11
15:08 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24