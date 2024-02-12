كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، أنها تأثرت وبكت بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي "It's ok" الذي يتحدث عن حياة النجمة اللبنانية إليسا، وتم عرض الحلقة الأولى منه عبر منصة "نتفلكس" قبل أيام قليلة.

ووجهت أصالة رسالة إلى إليسا بعد مشاهدة الفيلم، قالت فيها: علمي الصدق البساطة الإصرار علمينا نحنا محتاجين كتير لنتعلم لنتقبل لنصارح لنواجه حالنا والدنيي.

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وأضافت: للمره التانية بسهر على حكايتك وبرجع ببكي وبرجع بتأثر كتير حلوه الحكايه لأنك فيها قصه بتعلّم شكراً إِنَّكَ قدرتي تحافظي على شخصك لأنه هوه اللي ضوالك فنّك ياحلوتنا صديقتي القريبة.



وأعادت إليسا نشر رسالة أصالة، وردت عليها بالقول: دايماً حكيك حلو وبفوت عالقلب دغري و بفرّحو! بفرح بصداقتنا و بعتزّ فيا و بصدقا و حقيقتا! قلال يلّلي بعبّرو متلك و بوزّعو بكرم حبّ صادق هيك كلّنا منتعلّم منّو.



وكشفت الحلقة الأولى من الفيلم الوثائقي "It's Ok" لإليسا، عن قصص وحكايات تتعلق بعائلتها منذ الطفولة، إلى جانب ظهور صور لوالديها زكريا ويمنى خوري للمرة الأولى، وتفاصيل خاصة بمرحلة مرضها بسرطان الثدي.

ووصفت إليسا والدها بأنه الأطيب، وأن والدتها كانت قاسية عليها هي وأخواتها، وكانت علاقتها بها غير متوازنة؛ لأن والدها كان متعلما، أما والدتها فلم تكن كذلك.

وأكدت إليسا، أن علاقة والدها بوالدتها تخللها الكثير من المشاكل التي أثرت عليهم كعائلة بشكل كبير وواضح، وكان صعبا عليهم الوضع فى بعض الأحيان.

ونشرت الفنانة خلال الحلقة الأولى، آخر صور جمعتها بوالدها الراحل زكريا، وآخر فيديو له وهو يشيد بحبه لها، قائلا: "معكم اليوم جاي أعبر عن شعوري، وعن هواي، ومهما حلقت بالفن بنتي بعد في عليها وصايا".

أما والدة إليسا فوصفت ابنتها بأنها "أم العيلة"؛ لأنها كما قالت "تهتم فينا وبتصرف علينا، بتفرحنا، بس تفوت على البيت كله يضحك، بس أنا بناديها إليسار مش إليسا".

وأكدت إليسا في الفيلم الوثائقي "It’s Ok" أنها لم تخبر والدتها عن علاقتها العاطفية، كما لم تخبرها بمرضها؛ لأنها تخاف عليها من "وجع القلب".

ولفتت إلى أن علاقتها بشقيقتها نورما، هي الأقرب لقلبها من شقيقاتها الأخريات، والتي تعتبرها أيضا صديقتها الأقرب، وتأثرت كثيرا بسبب زواجها وابتعادها عنها في سن صغيرة.