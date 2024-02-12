بعنوان "نسّيني"... لين حايك تُطلق أغنية رومانسية

"نسّيني" أغنية لبنانيّة بامتياز، أطلقت من خلالها لين حايك نفسها، فخرجت من شرنقتها الطفولية بهويّة الفنانة الكاملة المتكاملة نضوجًا على الصّعد كافة.ناجت حايك في أغنية "نسّيني" (كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع ألكسندر ميساكيان) الحبيب الذي رسمته في أحلامها كي تجتاز معه مرحلة الطفولة في أبعاد عدّة، فتكوّن هويّتها كفنانة تامّة المعالم وامرأة تبحث عن حبّ يجعلها حرّة، تحقّق من خلاله وعبره نفسها وتطلّعاتها وآمالها. ومن هذا المنطلق يضمّ العمل المصوّر (إخراج ريشا سركيس) مزيجًا من الألوان النابضة حياةً، كما يسلّط الضوء على حايك التي بدت بأبهى حُلَلها.