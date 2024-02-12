Advertisement

فنون ومشاهير

بعنوان "نسّيني"... لين حايك تُطلق أغنية رومانسية

Lebanon 24
12-02-2024 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1163505-638433530066995173.jpeg
Doc-P-1163505-638433530066995173.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"نسّيني" أغنية لبنانيّة بامتياز، أطلقت من خلالها لين حايك نفسها، فخرجت من شرنقتها الطفولية بهويّة الفنانة الكاملة المتكاملة نضوجًا على الصّعد كافة.
 
ناجت حايك في أغنية "نسّيني" (كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع ألكسندر ميساكيان) الحبيب الذي رسمته في أحلامها كي تجتاز معه مرحلة الطفولة في أبعاد عدّة، فتكوّن هويّتها كفنانة تامّة المعالم وامرأة تبحث عن حبّ يجعلها حرّة، تحقّق من خلاله وعبره نفسها وتطلّعاتها وآمالها. ومن هذا المنطلق يضمّ العمل المصوّر (إخراج ريشا سركيس) مزيجًا من الألوان النابضة حياةً، كما يسلّط الضوء على حايك التي بدت بأبهى حُلَلها.
Advertisement
 
"نسّيني" أغنية رومانسيّة إيقاعيّة (إنتاج Music is my Life وتوزيع "وَتري") أطلقتها حايك تزامنًا مع عيد الحب، بزغ بين كلماتها وألحانها فجر امرأة مرّت بمراحل الحياة كي تصل الى ما هي عليه اليوم.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:37 | 2024-02-12
07:48 | 2024-02-12
04:51 | 2024-02-12
03:34 | 2024-02-12
02:42 | 2024-02-12
01:53 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24