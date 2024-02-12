19
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعنوان "نسّيني"... لين حايك تُطلق أغنية رومانسية
Lebanon 24
12-02-2024
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
"نسّيني" أغنية لبنانيّة بامتياز، أطلقت من خلالها لين حايك نفسها، فخرجت من شرنقتها الطفولية بهويّة الفنانة الكاملة المتكاملة نضوجًا على الصّعد كافة.
ناجت حايك في أغنية "نسّيني" (كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع ألكسندر ميساكيان) الحبيب الذي رسمته في أحلامها كي تجتاز معه مرحلة الطفولة في أبعاد عدّة، فتكوّن هويّتها كفنانة تامّة المعالم وامرأة تبحث عن حبّ يجعلها حرّة، تحقّق من خلاله وعبره نفسها وتطلّعاتها وآمالها. ومن هذا المنطلق يضمّ العمل المصوّر (إخراج ريشا سركيس) مزيجًا من الألوان النابضة حياةً، كما يسلّط الضوء على حايك التي بدت بأبهى حُلَلها.
Advertisement
"نسّيني" أغنية رومانسيّة إيقاعيّة (إنتاج Music is my Life وتوزيع "وَتري") أطلقتها حايك تزامنًا مع عيد الحب، بزغ بين كلماتها وألحانها فجر امرأة مرّت بمراحل الحياة كي تصل الى ما هي عليه اليوم.
Advertisement
الأكثر قراءة
الضمان الاجتماعي ينتفض والأسمر: خبر سار عن تعويضات نهاية الخدمة
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي ينتفض والأسمر: خبر سار عن تعويضات نهاية الخدمة
03:00 | 2024-02-12
12/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
07:16 | 2024-02-12
12/02/2024 07:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
Lebanon 24
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
06:45 | 2024-02-12
12/02/2024 06:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
Lebanon 24
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
07:34 | 2024-02-12
12/02/2024 07:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن المستهدف بـ"غارة جدرا".. ما هي؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن المستهدف بـ"غارة جدرا".. ما هي؟
02:45 | 2024-02-12
12/02/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:37 | 2024-02-12
بعد غياب 6 سنوات... "مستر بين" يستعد للعودة
07:48 | 2024-02-12
"It's ok" يُبكي أصالة.. وإليسا تعلق
04:51 | 2024-02-12
تيم حسن يعيش قصة حب مستحيلة!
03:34 | 2024-02-12
بغاية الجمال.. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجهور (صور)
02:42 | 2024-02-12
كان مُقررا في عيد الحب.. إلغاء حفل روبي في لبنان يُثير جدلاً
01:53 | 2024-02-12
الموت يؤلم زوجة نائب متني.. هكذا أعلنت الخبر (صور)
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
12/02/2024 19:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
12/02/2024 19:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
12/02/2024 19:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24