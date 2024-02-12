بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟

كرّمت لجنة مهرجان "الزمن الجميل" الذي يرأسها طبيب التجميل اللبناني، هراتش ساغبزاريان، الممثل فادي إبراهيم، خلال زيارتها إلى المستشفى الذي يعالج فيه.

وكشف ساغبازريان، في حديث لـ"فوشيا"، أن أبرز أعضاء مهرجان "الزمن الجميل" الذين زاروا إبراهيم كانوا مادلين مطر، وألفيرا يونس، وميرا مكرزل، وخالد السيد.



وطمأن ساغبزريان كل محبي إبراهيم، مشيرا إلى أن الأخير بصحة جيدة، ويتمتع بمعنويات عالية، ويصر على العودة إلى الساحة الفنية في أقرب وقت ممكن.



وبشأن تفاصيل الزيارة، قال رئيس ومؤسس مهرجان الزمن الجميل: "الممثل خالد السيد هو عضو في اللجنة وكان صلة الوصل بيننا. وجرى الاتفاق على زيارته بعد ظهر الأحد 11 شباط، للقائه وتقديم درع تكريمي له على عطاءاته طيلة مسيرته الفنية. كان ودودا كالعادة وكان مرحبا بفكرة توثيق زيارتنا التي استمرت حوالي الساعة".



وأضاف ساغبزاريان: قطع فادي إبراهيم وعدا بأنه سيكون من أوائل النجوم المشاركين في الحفل الخاص بالدورة الجديدة من مهرجان الزمن الجميل.



هذا وكشف ساغبزريان، حرص إبراهيم على تأدية أغنية "my way" بطريقة لافتة ستفاجئ الجمهور عند متابعة التقرير الخاص الذي يتم عرضه خلال حفل تكريمه.



ونفى ساغبازريان عتب إبراهيم على زملائه في الوسط الفني، مؤكدا أنه يشعر بالامتنان تجاه كل الأشخاص الذين تابعوا تطورات وضعه الصحي، وعلق: أخبرني أنه فوجئ بكمية الحب التي وجدها عند زملائه.



وكان ساغبزريان قد نشر صورا وثق خلالها زيارة لجنة مهرجان "الزمن الجميل" للممثل فادي إبراهم، حيث جرى تسليمه درعا تكريميا.



وأرفق ساغبزريان الصور بتعليق جاء فيه: "زار وفد من أعضاء لجنة مهرجان الزمن الجميل الفنان اللبناني فادي إبراهيم في المستشفى حاملاً معه درعا تكريمياً لفنان أعطى الكثير، فكيف كانت ردة فعله وكيف شكر الوفد بكلمات مؤثرة، وما هي الرسالة التي وجهها إلى جمهوره، وهل سيحضر المهرجان؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة ستكون في الحفل الذي يتم التحضير له، فكونوا على الموعد".