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فنون ومشاهير

فيديو عفوي لنادين نجيم ومحمد الأحمد من كواليس تصوير "2024": رح نتجمد

Lebanon 24
12-02-2024 | 23:00
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شوَّق النجمان السوريان محمد الأحمد واللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورهما لأحداث مسلسل "2024" الذي سيخوضان من خلاله سباق موسم دراما رمضان 2024.
 
 
ونشرت نادين نجيم مقطع فيديو عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت من خلاله برفقة النجم السوري محمد الأحمد من كواليس التصوير، وأطل النجمان بسبب الأجواء الباردة جداً في موقع التصوير بالكثير من الملابس.
 
 
وقد كشفت نادين أنها اضطرت أن تلف نفسها بغطاء من شدة البرد، بينما قال محمد الأحمد إن اسم المسلسل هو "2424"؛ ما أثار ضحك نادين نتيجة هذا الخطأ، وقالت نادين خلال الفيديو: "الحرارة بالتأكيد تحت الصفر، ولكن فدا المسلسل".
 
 
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ومسلسل "2024" هو الموسم الثاني من مسلسل 2020، الذي قدَّمته نادين نجيم برفقة النجم السوري قصي خولي، بينما ستقدِّم الموسم الثاني من العمل، الذي يحمل عنوان: "2024"، برفقة النجم السوري محمد الأحمد؛ حيث تدور أحداث الموسم الثاني في إطار من الأكشن والتشويق، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، ويشارك ببطولة العمل عدد كبير من النجوم؛ حيث تتابع عمليات تصوير المسلسل في الوقت الحالي؛ ليكون حاضراً في المنافسة في موسم دراما رمضان المقبل. (سيدتي)
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