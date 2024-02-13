أطلت بروب الاستحمام.. فنانة لبنانية شهيرة تُثير الجدل (صور)

نشرت الفنانة قمر صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أثارت فيها الجدل.



وأطلت قمر بروب الاستحمام وهي تحمل كوبا من القهوة.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومنتقد لهذه الإطلالة، معتبرين انها جريئة.



وكانت قمر نشرت مؤخرا صورا وهي تستمتع على الثلج نع ابنتها "لونا".



