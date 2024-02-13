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فنون ومشاهير

أطلت بروب الاستحمام.. فنانة لبنانية شهيرة تُثير الجدل (صور)

Lebanon 24
13-02-2024 | 01:02
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نشرت الفنانة قمر صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أثارت فيها الجدل.

وأطلت قمر بروب الاستحمام وهي تحمل كوبا من القهوة.
 
 
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وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومنتقد لهذه الإطلالة، معتبرين انها جريئة.

وكانت قمر نشرت مؤخرا صورا وهي تستمتع على الثلج نع ابنتها "لونا".

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