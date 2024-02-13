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فنون ومشاهير

ماريتا الحلاني تتألق بالأسود.. وتعليق لافت من والدها (صور)

Lebanon 24
13-02-2024 | 03:43
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وتألقت ماريتا بفستان أسود قصير من المخمل مع قفازات باللون نفسه. واختارت أحمر الشفاه القوي.
 
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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال ماريتا، وكان لافتا تعليق والدها الفنان عاصي الحلاني الذي كتب: "قمري وبتضلي قمري".

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