21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ماريتا الحلاني تتألق بالأسود.. وتعليق لافت من والدها (صور)
Lebanon 24
13-02-2024
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على تطبيق انستغرام.
وتألقت ماريتا بفستان أسود قصير من المخمل مع قفازات باللون نفسه. واختارت أحمر الشفاه القوي.
View this post on Instagram
A post shared by MARITTA (@maritta)
Advertisement
وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال ماريتا، وكان لافتا تعليق والدها الفنان عاصي الحلاني الذي كتب: "قمري وبتضلي قمري".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
07:16 | 2024-02-12
12/02/2024 07:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رئيس بلدية
Lebanon 24
توقيف رئيس بلدية
12:50 | 2024-02-12
12/02/2024 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
Lebanon 24
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
06:45 | 2024-02-12
12/02/2024 06:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
Lebanon 24
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
07:34 | 2024-02-12
12/02/2024 07:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟
14:27 | 2024-02-12
12/02/2024 02:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:30 | 2024-02-13
بالتزامن مع عيد الحب... وائل جسار يستعين بزوجته لأول مرة في كليباته (فيديو)
04:12 | 2024-02-13
بحضور زوجها ميريام فارس تحتفل بعيد ابنها.. شاهدوا كم كبر (فيديو)
03:01 | 2024-02-13
خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. شاهدوا الصورة
02:08 | 2024-02-13
ببطن منتفخ.. فنانة لبنانية تكشف عن حملها (صور)
01:02 | 2024-02-13
أطلت بروب الاستحمام.. فنانة لبنانية شهيرة تُثير الجدل (صور)
23:00 | 2024-02-12
فيديو عفوي لنادين نجيم ومحمد الأحمد من كواليس تصوير "2024": رح نتجمد
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
13/02/2024 13:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
13/02/2024 13:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
13/02/2024 13:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24