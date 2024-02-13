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فنون ومشاهير

تصغره بـ25 عاماً.. توم كروز يعلن ارتباطه رسمياً وهذه حبيبته المشهورة (صورة)

Lebanon 24
13-02-2024 | 12:54
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أعلن النجم الأميركي توم كروز رسميًّا، ارتباطه بمشهورة "السوشال ميديا" الروسية إلسينا خيروفا.
 
ونقلت ""ديلي ميل" عن مصدر مطلع أن عائلة إلسينا ودائرة معارفها الصغيرة على علم بجدية علاقتها بكروز، الذي يكبرها بـ 25 عاماً.
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وقال المصدر: "لقد أصبحا قريبين جدًّا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنهما يحرصان كثيراً على عدم التقاط صور لهما معاً؛ لأنهما يريدان الحفاظ على خصوصيتهما".
 
كما ذكر المصدر أن كروز، 61 عاماً، يقضي وقته في شقة خيروفا، 36 عاماً، مشيراً الى أنهما "يستمتعان بالخروج معًا وعلى الرغم من ثروتهما، فإنهما يفعلان الكثير من الأشياء التي يفعلها الأزواج العاديون".
 



المصدر: فوشيا
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