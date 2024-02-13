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فنون ومشاهير

"برومو" مسلسل هاني سلامة يثير الجدل.. ما القصة؟

Lebanon 24
13-02-2024 | 15:30
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كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "أمير العوامري" من بطولة الفنان هاني سلامة، عن البرومو التشويقي للعمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
 
 
وظهر هاني سلامة في برومو المسلسل وهو يقول: "أنا الطوفان اللي باحرك الناس زي العرايس، بإشارة من إيدي أحدّد من يطلع لسابع سما ومين ينزل لسابع أرض، أنا ما بمشيش مع التيار لأن أنا التيار... أنا أمير العوامري".
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وأثار البرومو فور نشره جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ربط الجمهور كلمات بطل العمل هاني سلامة في البرومو بكلمات الفنان الراحل خالد صالح في فيلم "الريس عمر حرب"، والذي قام ببطولته هاني سلامة أيضاً.



واستذكر عدد من الجمهور ما قاله الفنان الراحل خالد صالح في فيلم "الريس عمر حرب": "محدش هنا يقدر يعاديني، الكل هنا بيشتغل لحسابي، بستخدم الناس كلها بشخصياتهم الحقيقية، الناس بتفتكر أنهم بيعملوا اللي هما عايزينه بس هما بيعملوا اللي أنا عايزه، العالم ده كله بتاعي، أنا مدير كل الموظفين والفاسدين"، ليربطوا بين كلمات هاني وخالد في العملين مؤكدين تأثر مؤلف المسلسل بالفيلم.

يذكر أن مسلسل "أمير العوامري" من بطولة: هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، ميرهان حسين ومحسن محيي الدين، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.
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