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فنون ومشاهير

بعد عودته لشيرين.. حسام حبيب يثير التساؤلات بهذا التصرف

Lebanon 24
13-02-2024 | 14:55
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أثار تصرف الفنان المصري، حسام حبيب، حالة من التساؤلات بين جمهوره، إذ حذف البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة "كدابة"، من دون توضيح الأسباب.


وجاء تصرف حبيب في الوقت الذي كان الجمهور يتفاعل مع بوستر أغنية "كدابة" وقال البعض إن اسم الأغنية موجه لزوجته السابقة.
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واعتبر العديد من المتابعين أن قرار حبيب بحذف البوستر جاء عقب الحديث عن عودته إلى زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فيما ذكر آخرون أنه أراد إثارة الجدل للترويج لأغنيته على طريقته.

المصدر: فوشيا
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