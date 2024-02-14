كريستيانو رونالدو ضحية رامز جلال؟

Advertisement

ينتظر المشاهدون المقالب الكوميدية التي سيؤديها الفنان المصري الكوميدي رامز جلال في برنامجه المنتظر "رامز قفل اللعبة"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.وتساءل الكثيرون حول هوية الضحايا الذين سيقع عليهم الاختيار، لتكشف بعض التقارير الإعلامية غير المؤكدة بعد، أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستياتو رونالدو سيكون أحد المشاركين في البرنامج.وإلى جانب نجم نادي النصر السعودي، هناك عدد من نجوم الفن والرياضة ممن سيظهرون في الحلقات، أبرزهم: الفنان عمرو يوسف، واللاعبون: إمام عاشور، ومحمد عبد المنعم، وعلي البلهيني، ومحمود كهربا، وسواهم.يُشار إلى البرنامج يجرى تصويره في مدينة دبي، إذ تتمحور فكرة البرنامج حول استضافة النجوم والفنانين والرياضيين في مدينة ألعاب كبرى تتضمن بيتاً للرعب وأكوا بارك.وبناءً على اسم البرنامج، يتكهن البعض أن يكون الموسم الأخير من برامج المقالب، إذ يرون أن رامز استنزف جميع أفكاره في المواسم السابقة.من المقرر أن يعرض برنامج المقالب على شبكة قنوات MBC بعد أذان المغرب كالعادة في كل عام. (فوشيا)