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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تخوض سباق رمضان بمسلسلين.. أحدهما صوّر كاملاً في بيروت

Lebanon 24
14-02-2024 | 14:34
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تخوض الفنانة ناهد السباعي السباق الدرامي الرمضاني للمرة الأولى بمسلسلين هما: "نقطة سوداء" مع أحمد فهمي و"محارب" مع حسن الرداد.


وتواصل حالياً تصوير مسلسل "محارب"، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة: حسن الرداد، نيرمين الفقي، أحمد زاهر، ماجد المصري، محمود يس جونيور وملك أحمد زاهر.
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وكانت السباعي قد نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من كواليس مسلسل "نقطة سوداء" جمعتها مع باقي أبطال العمل، أعلنت من خلالها انتهاء تصوير الموسم الأول منه والذي تم تصويره كاملاً في العاصمة اللبنانية بيروت.
المصدر: لها
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