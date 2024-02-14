Advertisement

فنون ومشاهير

الممثلة المعروفة تثير الجدل.. هكذا علّقت على زواج طليقها الفنان قبل أيام!

Lebanon 24
14-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1164425-638435515142715807.png
Doc-P-1164425-638435515142715807.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت الفنانة لاشينة لاشين، طليقة الفنان محمود عامر، الجدل بعد نشرها عبر حسابها في "تيك توك" مقطع فيديو حول علاقتها بطليقها الذي أعلن زواجه قبل أيام من طبيبة نفسية، وذلك بعد أقل من ستة أشهر على طلاقهما الذي أعلنا عنه في آب الماضي.
Advertisement
 
وظهرت لاشينة في الفيديو بصورة لها وقد وضعت في الخلفية أغنية "الباب يفوت 100" للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهو ما دفع الجمهور للقول بأنها تقصد من الفيديو التعليق على خبر زواج طليقها محمود عامر، في عمر الـ69 عاماً.


وكان الفنان محمود عامر قد أعلن زواجه وعقد قرانه على فتاة شابة لم يسبق لها الزواج، في منشور عبر صفحته في موقع "فيسبوك" كتب فيه: "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم أمس عقد القران والزفاف إلى الدكتورة رشا فرج".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:25 | 2024-02-15
15:30 | 2024-02-14
14:34 | 2024-02-14
09:52 | 2024-02-14
08:22 | 2024-02-14
05:53 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24