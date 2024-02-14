الممثلة المعروفة تثير الجدل.. هكذا علّقت على زواج طليقها الفنان قبل أيام!

أثارت الفنانة لاشينة لاشين، طليقة الفنان محمود عامر، الجدل بعد نشرها عبر حسابها في "تيك توك" مقطع فيديو حول علاقتها بطليقها الذي أعلن زواجه قبل أيام من طبيبة نفسية، وذلك بعد أقل من ستة أشهر على طلاقهما الذي أعلنا عنه في آب الماضي.

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وظهرت لاشينة في الفيديو بصورة لها وقد وضعت في الخلفية أغنية "الباب يفوت 100" للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهو ما دفع الجمهور للقول بأنها تقصد من الفيديو التعليق على خبر زواج طليقها محمود عامر، في عمر الـ69 عاماً.





وكان الفنان محمود عامر قد أعلن زواجه وعقد قرانه على فتاة شابة لم يسبق لها الزواج، في منشور عبر صفحته في موقع "فيسبوك" كتب فيه: "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم أمس عقد القران والزفاف إلى الدكتورة رشا فرج".