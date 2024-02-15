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فنون ومشاهير
بأجواء رومانسية.. مذيعة أخبار الـ MTV تحتفل بعيد الحب في روما (صورة)
Lebanon 24
15-02-2024
|
02:52
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نشرت المُراسلة ومذيعة الأخبار في قناة mtv جويس عقيقي صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وبدت جويس في الصورة برفقة زوجها بول شكور في العاصمة الإيطالية روما.
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وعلّقت جويس على الصورة بالقول: "عيد حب سعيد من روما".
يُذكر ان جويس انضمت مؤخرا إلى مقدمي نشرة الأخبار في الـ mtv إضافة لعملها كمُراسلة.
وتزوجت جويس في آب الماضي من الشاب بول شكور.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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