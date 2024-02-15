بأجواء رومانسية.. مذيعة أخبار الـ MTV تحتفل بعيد الحب في روما (صورة)

نشرت المُراسلة ومذيعة الأخبار في قناة mtv جويس عقيقي صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدت جويس في الصورة برفقة زوجها بول شكور في العاصمة الإيطالية روما.

وعلّقت جويس على الصورة بالقول: "عيد حب سعيد من روما".



يُذكر ان جويس انضمت مؤخرا إلى مقدمي نشرة الأخبار في الـ mtv إضافة لعملها كمُراسلة.



وتزوجت جويس في آب الماضي من الشاب بول شكور.



