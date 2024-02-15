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فنون ومشاهير

مُفاجأة من العيار الثقيل.. نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل وهذا بطل فيلمها الأول

Lebanon 24
15-02-2024 | 04:30
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في خطوة غير متوقعة، كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مفاجأة حول الأفلام المقرر إنتاجها من صندوق Big Time خلال الفترة المقبلة، والتي يبلغ عددها 15 فيلماً.

وأشار تركي آل الشيخ في مؤتمر صحافي عُقد على هامش زيارته لمصر في الفترة الحالية، إلى أن الفنانة نانسي عجرم ستدخل عالم التمثيل من خلال فيلم جديد بعنوان "شغل كايرو"، تلعب بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج محمد شاكر.
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وأكد تركي آل الشيخ أن عدد الأفلام المقرر إنتاجها من صندوق Big Time يبلغ 15 فيلماً، وهي: "الست"، "الفيل الأزرق 3"، "شغل كايرو"، "إكس مراتي"، "لسه حتة"، "الرشدي البغبغان"، "البحث عن فضيحة"، "آل شنب"، "فيها إيه يعني؟"، "فرقة الموت"، "رما"، "طوته"، "صعيدي في الجامعة الأميركية 2"، "المنجم"، و"دشرة سفر".

كما أكد المستشار تركي آل الشيخ تحضيره لمسلسل عالمي من تأليف وإخراج محمد دياب وأشقائه، وتبلغ تكلفته 35 مليون دولار، أي حوالى 2 مليار جنيه، ويتكوّن من 8 حلقات، ومن المقرر تصويره داخل المملكة العربية السعودية.(لها)

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