13
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بخاتم ماسي وورود حمراء.. هل عادت مشهورة مواقع التوصل الإجتماعي إلى زوجها؟
Lebanon 24
15-02-2024
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحدثت مشهورة السوشال ميديا السعودية، ملكة كابلي، حالة من الجدل حول حقيقة زواجها مجددًا، بعد انفصالها عن زوجها الكويتي أحمد السالم.
وفي التفاصيل، شاركت ملكة عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو بمناسبة يوم الحب، ظهرت فيه مرتديةً فستانًا أسود كلاسيكيًا، وأسدلت خصلات شعرها الأسود بانسيابية على جانبي كتفيها، كما ارتدت حذاءً ذا كعب عالٍ باللون الأحمر.
Advertisement
وأكملت ملكة إطلالتها بقفازات سوداء حريرية، وزينت رقبتها بشوكر عريض مرصع بالألماس، كما اعتمدت مكياجًا يتناسب مع الفستان، مستخدمةً درجات الدخاني للعيون وأحمر الشفاه باللون الأحمر القرمزي.
وأرفقت ملكة الفيديو بالأغنية الرومانسية Where Do I Begin، وكتبت معلقة: الحب ليس أعمى، بل الغيرة.
وفي الفيديو، بدت ملكة كابلي وكأنها تستعد لموعد غرامي مذهل، وبينما كانت تجلس على الطاولة المزينة بالشموع وباقات الورود، ظهر رجل يقدم لها مجموعة من المجوهرات وخاتم زفاف مرصع بالألماس من علامة "كارتيه"، من دون أن تظهر ملامح وجهه.
وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ملكة تلمح لعودتها لزوجها أحمد السلام، إذ كتبت إحداهن: القصة ومافيها ملكه راح ترجع لزوجها. وأضافت أخرى: هل ملكة كابلي تلمّح أنها ظلمت طليقها لما قالت عنه خاين؟.
فيما رأى آخرون إلى أنها تعيش قصة حب جديدة مع شخص يقدرها، وأنها بهذه الطريقة تعلن عن ارتباطهما.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
12:13 | 2024-02-14
14/02/2024 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
13:47 | 2024-02-14
14/02/2024 01:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. هذه آخر المعلومات عن "مجزرة النبطية"
Lebanon 24
جريمة مروعة.. هذه آخر المعلومات عن "مجزرة النبطية"
16:53 | 2024-02-14
14/02/2024 04:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. رواتب ستُدفع غداً لهؤلاء!
Lebanon 24
في لبنان.. رواتب ستُدفع غداً لهؤلاء!
14:26 | 2024-02-14
14/02/2024 02:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يعملون في فرقة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".. من نفّذ عمليّات التسلّل عند الحدود الجنوبيّة؟
Lebanon 24
يعملون في فرقة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".. من نفّذ عمليّات التسلّل عند الحدود الجنوبيّة؟
10:30 | 2024-02-14
14/02/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:51 | 2024-02-15
بعد الفضائح.. شروق ودكتور فود يحتفلان بالفالنتين في دبي! (فيديو)
04:30 | 2024-02-15
مُفاجأة من العيار الثقيل.. نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل وهذا بطل فيلمها الأول
04:11 | 2024-02-15
حفلها تأجل.. اللبنانيون غاضبون من شيرين عبد الوهاب
03:36 | 2024-02-15
"ترفع رجليها".. ميريام فارس تُثير الجدل وتتعرّض للهجوم (صورة)
02:52 | 2024-02-15
بأجواء رومانسية.. مذيعة أخبار الـ MTV تحتفل بعيد الحب في روما (صورة)
01:25 | 2024-02-15
قُبلات وأجواء حميمة.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الحب مع خطيبها (صور)
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
15/02/2024 16:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
15/02/2024 16:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
15/02/2024 16:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24