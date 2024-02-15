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فنون ومشاهير

بخاتم ماسي وورود حمراء.. هل عادت مشهورة مواقع التوصل الإجتماعي إلى زوجها؟

Lebanon 24
15-02-2024 | 07:50
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أحدثت مشهورة السوشال ميديا السعودية، ملكة كابلي، حالة من الجدل حول حقيقة زواجها مجددًا، بعد انفصالها عن زوجها الكويتي أحمد السالم.

وفي التفاصيل، شاركت ملكة عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو بمناسبة يوم الحب، ظهرت فيه مرتديةً فستانًا أسود كلاسيكيًا، وأسدلت خصلات شعرها الأسود بانسيابية على جانبي كتفيها، كما ارتدت حذاءً ذا كعب عالٍ باللون الأحمر.
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وأكملت ملكة إطلالتها بقفازات سوداء حريرية، وزينت رقبتها بشوكر عريض مرصع بالألماس، كما اعتمدت مكياجًا يتناسب مع الفستان، مستخدمةً درجات الدخاني للعيون وأحمر الشفاه باللون الأحمر القرمزي.

وأرفقت ملكة الفيديو بالأغنية الرومانسية Where Do I Begin، وكتبت معلقة: الحب ليس أعمى، بل الغيرة.

وفي الفيديو، بدت ملكة كابلي وكأنها تستعد لموعد غرامي مذهل، وبينما كانت تجلس على الطاولة المزينة بالشموع وباقات الورود، ظهر رجل يقدم لها مجموعة من المجوهرات وخاتم زفاف مرصع بالألماس من علامة "كارتيه"، من دون أن تظهر ملامح وجهه.

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ملكة تلمح لعودتها لزوجها أحمد السلام، إذ كتبت إحداهن: القصة ومافيها ملكه راح ترجع لزوجها. وأضافت أخرى: هل ملكة كابلي تلمّح أنها ظلمت طليقها لما قالت عنه خاين؟.

فيما رأى آخرون إلى أنها تعيش قصة حب جديدة مع شخص يقدرها، وأنها بهذه الطريقة تعلن عن ارتباطهما.


المصدر: فوشيا
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