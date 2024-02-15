صور.. معتصم النهار بلحظة رومانسية مع زوجته

بطريقتهما الخاصة، عبّر النجم السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، عن حبهما لبعض، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الحب.

وظهر معتصم النهار برفقة زوجته وابنتهما ساندرا بإطلالة جديدة بمناسبة يوم الحب.

ونشر النجم السوري معتصم النهار، عبر حسابه الشخصي "إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته، وظهر من خلالها وهو يقّبل زوجته لين برنجكجي وظهرت أمامهما ابنتهما ساندرا وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الحب.

ولم يرفق معتصم الصورة بأي تعليق، وانهالت التعليقات على الصورة متمنين لهما السعادة والحب، رغم مرورهما بمرحلة الانفصال.

وكان معتصم النهار قد أكد في أكثر من مناسبة أنه ضد موضوع الانفصال وأنه بذل جهوداً كبيرة لمنع وقوعه.

( نواعم)