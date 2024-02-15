زوجة وائل جسار: تحدّيت عائلتي لأجله وضحيت لنجاحه

تحدثت ميراي مقدسي زوجة الفنان وائل جسار عن علاقتها بزوجها وكشفت طبيعة المشاكل التي واجهتهما خلال علاقتهما الزوجية، بدءاً من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّا بها، وصولاً للتضحيات التي قدمتها لمساعدته على تحقيق النجومية التي يستحقها.

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وأكدت ميراي في حوارها بمناسبة عيد الحب مع موقع "فوشيا"، عدم شعورها بالندم يوماً على القرار الذي اتخذته في صغرها، وهو الارتباط بـ وائل جسار، مشيرة إلى أنها تحدّت عائلتها، للمضي قدما في هذه الخطوة، واستطاع الفنان اللبناني كسب الرهان وإثبات أنه محطّ ثقتها.

وقالت ميراي: "قدمت الكثير من التضحيات المادية والمعنوية، وكنت أبقى وحيدة مع ابنتي طيلة فترة سفره خارج البلاد للعمل، ولكن الحمد لله، سرعان ما تبدلت الأمور نحو الأفضل".

( الجديد)