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فنون ومشاهير
فضيحة: فنانة لبنانية شهيرة تركت منزلها الزوجي وانتقلت إلى فندق!
Lebanon 24
16-02-2024
|
02:38
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كشفت صفحة "شربليتا" المختصة بأخبار المشاهير عبر تطبيق انستغرام ان مطربة لبنانية شهيرة جدا تركت منزلها الزوجي وتوجهت إلى أحد فنادق بيروت.
وبحسب الصفحة، مدير أعمال هذه الفنانة وصل إلى الفندق نفسه لاقناعها بالعودة إلى منزلها، ما يشير إلى وجود خلافات زوجية.
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