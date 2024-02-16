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فنون ومشاهير

أبدع في الكثير من الأعمال.. أحد أبرز الفنانين يعيش بحالة فقر شديد هذا ما كشفه

Lebanon 24
16-02-2024 | 05:42
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تحدث الفنان المصري حسان العربي عن الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية بسبب قلة أعماله الفنية، وعاتب أصدقاءه في الوسط الفني على عدم ترشيحه لأي عمل.

وقال في تصريح لموقع "القاهرة 24": معييش فلوس وبقيت بحسب المشوار قبل ما أنزله، وبقول هيكلفني كام، وباخد المشوار تلت ساعات مشي بسبب إني بحافظ على المصاريف عشان أولادي، وبيصعب عليا لما أصدقائي يشتغلوا في عمل ومايرشحونيش".
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وشارك حسان العربي في العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون، حيث استطاع أن يجسد شخصيات متنوعة ويتألق في أدائه ومن بين أبرز أعمال حسان العربي، مسلسل راجل وست ستات مع الفنان أشرف عبد الباقي، والذي يعتبر من أكثر المسلسلات شعبية في مصر وحقق نجاحا كبيرا على مدار عدة مواسم.

بجانب مشاركته في بعض الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل طباخ الريس، ومسلسل الراكين، أفراح إبليس، يا أنا يا جدو، الحب الأول، ريا وسكينة، سيدنا السيد، قلبي ليس في جيبي، ولاد حارتنا. (روسيا اليوم)
 
 
 
فنان مصري يتحدث عن معاناته مع الفقر ويوجه رسالة لأصدقائه
 
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