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فنون ومشاهير

بعد أشهر من زفافهما... اختطاف وتعذيب وقتل زوج مغنية مغربية

Lebanon 24
16-02-2024 | 12:16
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بعد أيام قليلة على انتشار خبر اختطاف زوج المغنية المغربية الشابة ريم فكري، تمكنت مصالح الأمن المغربية من فك لغز الجريمة البشعة، التي شغلت الرأي العام في المغرب.

وأعلن الأمن المغربي عن توقيف شخص حامل للجنسية الفرنسية، من أصل مغربي، مشتبه بتورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد.
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وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث المنجزة قد أسفرت عن توقيف المتهم به الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي للجريمة، قبل التخلص من الجثة.


وقبل حوالي 6 أشهر، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من حفل زفاف الفنانة المغربية مع الشاب، الذي تمت تصفيته بعد تعرضه للاختطاف والتعذيب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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