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فنون ومشاهير

هند صبري خارج السباق الرمضاني للسنة الثالثة.. اليكم السبب!

Lebanon 24
16-02-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة هند صبري عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني طوال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت إنها خلال تصوي آخر أعمالها الفنية، مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عُرض في رمضان 2021، شعرت بالإرهاق الشديد بسبب جائحة كورونا، إلى جانب تأثيرها السلبي في صناعة الدراما.
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وأشارت في حديث لبرنامج فني إلى أن تصوير المسلسل توقف في منتصف الطريق بسبب الجائحة، التي أضعفت تركيزها وجعلتها تنسى تفاصيل الشخصية التي تقدّمها فيه.
 
 
هذا وعبّرت صبري عن اشتياقها لشهر رمضان ورغبتها في المشاركة بالماراثون الرمضاني في الأعوام المقبلة.

يذكر ان مسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة الفنانين: أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم وصلاح عبد الله وندا موسى ونضال الشافعي ومحمد جمعة وخالد أنور.
 
 
المصدر: لها
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