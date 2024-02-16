هند صبري خارج السباق الرمضاني للسنة الثالثة.. اليكم السبب!

كشفت الفنانة هند صبري عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني طوال السنوات الثلاث الماضية.

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وقالت إنها خلال تصوي آخر أعمالها الفنية، مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عُرض في رمضان 2021، شعرت بالإرهاق الشديد بسبب جائحة كورونا، إلى جانب تأثيرها السلبي في صناعة الدراما.وأشارت في حديث لبرنامج فني إلى أن تصوير المسلسل توقف في منتصف الطريق بسبب الجائحة، التي أضعفت تركيزها وجعلتها تنسى تفاصيل الشخصية التي تقدّمها فيه.