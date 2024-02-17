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فنون ومشاهير
بـ"الهوت شورت".. زوجة عاصي الحلاني "تدبك" في دبي (صور)
Lebanon 24
17-02-2024
|
02:56
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تتواجد حاليا ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة الفنان عاصي الحلاني، كوليت بولس الحلاني في دبي.
ونشرت كوليت فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام بدت فيها وهي تستمتع بوقتها في إحدى السهرات في دبي.
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وأطلت كوليت وهي ترتدي "هوت شورت" باللون الأسود مع "توب" بيضاء وهي ترقص الدبكة مع صديقاتها.
وعلى الرغم من مرور السنوات لا تزال كوليت الحلاني تحافظ على جمالها ورشاقتها.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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