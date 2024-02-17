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تتواجد حاليا ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة الفنان عاصي الحلاني، كوليت بولس الحلاني في دبي.ونشرت كوليت فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام بدت فيها وهي تستمتع بوقتها في إحدى السهرات في دبي.وأطلت كوليت وهي ترتدي "هوت شورت" باللون الأسود مع "توب" بيضاء وهي ترقص الدبكة مع صديقاتها.