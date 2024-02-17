بعد طلاقها.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد الحب بأجواء رومانسية مع خطيبها (صور)

نشرت الفنانة بريجيت ياغي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وثقت من خلالها احتفالها بعيد الحب بأجواء رومنسية برفقة خطيبها جورج جميل الذي يقيم في كندا.



وأطلت بريجيت وهي تضع وردة حمراء على أذنها وعلقت على الصور بالقول: "من القلب كل شي أحلى.غرامي".

Advertisement

وكانت بريجيت أعلنت مؤخرا خطوبتها من الشاب جورج جميل، مشيرة إلى أنه من خارج الوسط الفني، ويمتلك شركته الخاصة .



وكشفت انه من المقرر أن يكون الزفاف في وقت قريب جدًا وان يقيما بين لبنان وكندا.



يٌشار إلى ان بريجيت كانت متزوجة سابقا وانفصلت عن زوجها الأول بعد فترة وجيزة.





