فيفي عبده تعلن عن عدد المرات التي تزوجت بها.. وهذا ما طلبته من حفار القبور!

Advertisement

تحدثت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن استعدادها للموت دون خوف، مؤكدةً على عيشها حياتها بما يرضي الله تعالى.وقالت، إنها لم تفعل ما يعصي الله أو يضرّ بالبشر؛ ما يجعلها مطمئنة لمصيرها بعد الموت.وكشفت عبده في برنامج "عندي سؤال"، عن طلبها من حفار القبور تجهيز قبرها، وأنها تحرص على زيارة المقابر بشكلٍ متكرر.وقالت: "والله بكل مرة أصلي فيها بدعي ربنا يطول عمري.. عشان أعيش كمان.. نفسي أعيش عمري عشان أنا ما عشتهوش".وأوضحت فيفي أنها لا تعتبر مهنة الرقص محرمة دينيا، فهي بنظرها مهنة كسائر المهن ولها جمهورها ومن يقدرها، مؤكدة بأنها لم تفكر يوماً بحرمانيته.مشيرة إلى أن الجمهور يظلم الفنان ويتهمه بابتعاده عن الله، وهذا أمر خاطئ؛ فالكثير من الفنانين قريبون من الله وصلتهم به قوية.ولفتت إلى أنها أدت فريضة الحج 5 مرات، كما أدت العمرة 37 مرة، وتعتبر نفسها محجبة وتطلب الهداية من الله، قائلة: أنا محجبة عن أذى الناس.. ومحجبة عن الظلم.. ومحجبة عن كل شيء سيء .. وأنا راقصة محترمة".ونوهت فيفي، إلى أنها لم ترقص يوماً في مكان سيء، بل كانت تختار الأماكن المحترمة، وابتعدت عندما كبرت عن ارتداء بدلة الرقص.وكشفت فيفي خلال اللقاء أنها تزوجت 5 مرات فقط خلال حياتها، ولم تفكر بالعيش دون رجل؛ لأن الزواج هو شرع الله.وأشارت إلى أن زوجها الرابع كان حب حياتها، ومازالت تشتاق له حتى اللحظة، مبينة أنها انفصلت عنه؛ لأنه خيّرها بينه وبين الفن.وبينت أن زوجها محمد الدايراوي هو من أحبها وأقنعها بالزواج منه، معقبة: الست الذكية تتجوز اللي يحبها مش اللي تحبه.. وهو رجل طيب وجدع وحبو ليا أقنعني اني أتجوزه وجاء حبي ليه مع الوقت.(فوشيا)