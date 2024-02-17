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فنون ومشاهير

اعتراف من حبيبة الممثل التركي بوراك دينيز: خنته كما خانني وأخبرته بذلك!

Lebanon 24
17-02-2024 | 13:08
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بعد أن اكتشفت الممثلة وعارضة الأزياء التركية ديدام سويدان خيانة حبيبها السابق الممثل التركي بوراك دينيز لها مع امرأة أخرى، انتقمت منه على طريقتها الخاصة.

وقالت ديدام في تصريحات مثيرة للجدل إنها تعرضت للخيانة بعد علاقة دامت 3 سنوات مع أحد الأشخاص، وعندما علمت بالأمر قررت الانتقام.
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وبعد ما يقارب العامين من انفصالهما، قالت: بعد أن تعرضت للخيانة بعد 3 سنوات من العلاقة... خنته مع رجل آخر وانتظرت عودته إلى المنزل لأخبره، ثم قررت إنهاء كل شيء".

وخمّن متابعو الفنانة أنها قصدت الممثل بوراك دينيز، حيث كانت ديدام قد انفصلت عن الأخير قبل ما يقارب العام، خلال تصويره مسلسل "شاهمران".

ويُذكر أن ديدام تبلغ 36 عاماً بينما يبلغ بوراك دينيز 29 عاماً. وهي أول علاقة للنجم التركي يتم الإعلان عنها عقب انفصاله عن النجمة التركية الشهيرة بشرى ديفالي، والتي كانت تجمعه بها علاقة عاطفية لمدة 3 سنوات، إلى أن أعلنت في عام 2018 وسط تكهنات بأن سبب انفصالهما هو خيانة بوراك لها مع الفنانة التركية نسرين جوادة، والتي نفت بدورها الأمر بظهورها في صورة تجمعها مع حبيبها.(lbci)
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