13
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
اعتراف من حبيبة الممثل التركي بوراك دينيز: خنته كما خانني وأخبرته بذلك!
Lebanon 24
17-02-2024
|
13:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن اكتشفت الممثلة وعارضة الأزياء التركية ديدام سويدان خيانة حبيبها السابق الممثل التركي بوراك دينيز لها مع امرأة أخرى، انتقمت منه على طريقتها الخاصة.
وقالت ديدام في تصريحات مثيرة للجدل إنها تعرضت للخيانة بعد علاقة دامت 3 سنوات مع أحد الأشخاص، وعندما علمت بالأمر قررت الانتقام.
Advertisement
وبعد ما يقارب العامين من انفصالهما، قالت: بعد أن تعرضت للخيانة بعد 3 سنوات من العلاقة... خنته مع رجل آخر وانتظرت عودته إلى المنزل لأخبره، ثم قررت إنهاء كل شيء".
وخمّن متابعو الفنانة أنها قصدت الممثل بوراك دينيز، حيث كانت ديدام قد انفصلت عن الأخير قبل ما يقارب العام، خلال تصويره مسلسل "شاهمران".
ويُذكر أن ديدام تبلغ 36 عاماً بينما يبلغ بوراك دينيز 29 عاماً. وهي أول علاقة للنجم التركي يتم الإعلان عنها عقب انفصاله عن النجمة التركية الشهيرة بشرى ديفالي، والتي كانت تجمعه بها علاقة عاطفية لمدة 3 سنوات، إلى أن أعلنت في عام 2018 وسط تكهنات بأن سبب انفصالهما هو خيانة بوراك لها مع الفنانة التركية نسرين جوادة، والتي نفت بدورها الأمر بظهورها في صورة تجمعها مع حبيبها.(lbci)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تكسير وهشام حداد جرح يده... شاهدوا بالفيديو ما حصل مباشرة على الهواء!
Lebanon 24
تكسير وهشام حداد جرح يده... شاهدوا بالفيديو ما حصل مباشرة على الهواء!
06:58 | 2024-02-17
17/02/2024 06:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم لبنانيّ تسبّب بزحمة سير خانقة... لماذا تهافت المواطنون إليه صباح اليوم؟
Lebanon 24
مطعم لبنانيّ تسبّب بزحمة سير خانقة... لماذا تهافت المواطنون إليه صباح اليوم؟
05:06 | 2024-02-17
17/02/2024 05:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً... بالفيديو إنفجار عنيف يهزّ أميركا وهذه حصيلة الضحايا
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً... بالفيديو إنفجار عنيف يهزّ أميركا وهذه حصيلة الضحايا
05:30 | 2024-02-17
17/02/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا التقى الحريري مع نصرالله
Lebanon 24
هكذا التقى الحريري مع نصرالله
03:45 | 2024-02-17
17/02/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بجمسوت ضيق.. رقص مايا دياب في دبي يُثير الجدل (فيديو)
Lebanon 24
بجمسوت ضيق.. رقص مايا دياب في دبي يُثير الجدل (فيديو)
01:42 | 2024-02-17
17/02/2024 01:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:49 | 2024-02-17
قضية كبيرة ومواجهة منتظرة بين نادين نجيم ومحمد الأحمد(صورة)
13:44 | 2024-02-17
وائل كفوري يُشعل ألمانيا بحفلته.. ومفاجأة مميّزة سيطرت على الحدث(فيديو)
11:31 | 2024-02-17
فيفي عبده تعلن عن عدد المرات التي تزوجت بها.. وهذا ما طلبته من حفار القبور!
10:43 | 2024-02-17
بالفيديو... شاهدوا ما قام به فنان سوريّ في مطار بيروت مع إحدى السيّدات
08:26 | 2024-02-17
بالصور زينة مكي تحتفل بعيد ميلاد والدتها... هل تُشبهها؟
06:58 | 2024-02-17
تكسير وهشام حداد جرح يده... شاهدوا بالفيديو ما حصل مباشرة على الهواء!
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
18/02/2024 01:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
18/02/2024 01:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
18/02/2024 01:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24