عابد فهد يختار هذه الممثلة كنجمة سوريا الأولى.. وهذا ما قاله عن مكسيم خليل





وأضاف فهد خلال استضافته في برنامج "هذا مكانك"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش، أنه يتمنى تجديد التعاون مع الممثلة أمل عرفة في عمل درامي جديد بعد اجتماعهما في مسلسل "مدرسة الحب" قبل سنوات.

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وأشاد فهد باختيارات الممثلة كاريس بشار الفنية من بين النجمات سلافة معمار وكندة علوش وسلاف فواخرجي، وأمل عرفة، واصفًا أداءها في مسلسلها الأخير "النار بالنار" بـ"الروعة". اختار الممثل عابد فهد مواطنته منى واصف "الممثلة الأولى في سوريا"، فيما أكد أن كندة علوش، تستحق جماهيرية أكبر من التي نالتها، رغم تواجدها في مصر.وأضاف فهد خلال استضافته في برنامج "هذا مكانك"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش، أنه يتمنى تجديد التعاون مع الممثلة أمل عرفة في عمل درامي جديد بعد اجتماعهما في مسلسل "مدرسة الحب" قبل سنوات.وأشاد فهد باختيارات الممثلة كاريس بشار الفنية من بين النجمات سلافة معمار وكندة علوش وسلاف فواخرجي، وأمل عرفة، واصفًا أداءها في مسلسلها الأخير "النار بالنار" بـ"الروعة".

وعرضت صورة أمام فهد تجمع كل من مكسيم خليل، وباسل خياط، وتيم حسن، وقصي خولي، فقال إنهم جميعا بالمستوى الفني ذاته، كاشفًا أن الممثل مكسيم خليل الأقرب إلى قلبه من بين نجوم سوريا، وعلق: مكسيم حقيقي جداً وواضح وصريح، وكتاب مفتوح.



وأكد أنه يكّن محبة كبيرة لقصي خولي وباسل خياط، مشيراً إلى أنهما من المقربين جداً منه.(فوشيا)