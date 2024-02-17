Advertisement

فنون ومشاهير

عابد فهد يختار هذه الممثلة كنجمة سوريا الأولى.. وهذا ما قاله عن مكسيم خليل

Lebanon 24
17-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1165563-638438100374781901.jpg
Doc-P-1165563-638438100374781901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختار الممثل عابد فهد مواطنته منى واصف "الممثلة الأولى في سوريا"، فيما أكد أن كندة علوش، تستحق جماهيرية أكبر من التي نالتها، رغم تواجدها في مصر.

وأضاف فهد خلال استضافته في برنامج "هذا مكانك"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش، أنه يتمنى تجديد التعاون مع الممثلة أمل عرفة في عمل درامي جديد بعد اجتماعهما في مسلسل "مدرسة الحب" قبل سنوات.
Advertisement

وأشاد فهد باختيارات الممثلة كاريس بشار الفنية من بين النجمات سلافة معمار وكندة علوش وسلاف فواخرجي، وأمل عرفة، واصفًا أداءها في مسلسلها الأخير "النار بالنار" بـ"الروعة".
وعرضت صورة أمام فهد تجمع كل من مكسيم خليل، وباسل خياط، وتيم حسن، وقصي خولي، فقال إنهم جميعا بالمستوى الفني ذاته، كاشفًا أن الممثل مكسيم خليل الأقرب إلى قلبه من بين نجوم سوريا، وعلق: مكسيم حقيقي جداً وواضح وصريح، وكتاب مفتوح.

وأكد أنه يكّن محبة كبيرة لقصي خولي وباسل خياط، مشيراً إلى أنهما من المقربين جداً منه.(فوشيا)
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:14 | 2024-02-18
02:30 | 2024-02-18
00:52 | 2024-02-18
16:49 | 2024-02-17
13:44 | 2024-02-17
13:08 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24