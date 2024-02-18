شاهد... شاكيرا تتصدر الترند وترقص الدبكة اللبنانية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للنجمة اللبنانية الأصل شاكيرا وهي ترقص الدبكة اللبنانية في بداياتها، حين كان شعرها أسود اللون.

وكانت شاكيرا تعلم أحد الأشخاص الموجودين في البرنامج الغبي الدبكة وتلفظ الكلمة بطريقة ظريفة.

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وأعلنت شاكيرا، أنها ستطرح ألبومها الجديد Women no longer cry في 22 من شهر آذار المقبل.

ونشرت شاكيرا صوراً من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، وكتبت رسالة مؤثرة جاء فيها: "ألبومي الجديد، الذي سيصدر في 22 آذار، هو الألبوم الذي أنشأته معكم جميعاً، مجموعتي من الذئاب (تقصد فانزاتها)، التي كانت بجانبي في كل خطوة على الطريق. لقد كان صنع هذا العمل عبارة عن عملية كيميائية".

وختمت: "أثناء كتابة كل أغنية، كنت أعيد بناء نفسي. وأنا أغنيها، تحوّلت دموعي إلى ألماس، وضعفي إلى قوة".