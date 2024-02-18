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فنون ومشاهير

حبيبة النجم الشهير تعترف بالخيانة: "إنتقمت منه"

Lebanon 24
18-02-2024 | 09:34
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أحدثت عارضة الأزياء التركية ديدام سويدان ضجة كبيرة بإعترافاتها الجريئة حول علاقتها بحبيبها السابق النجم التركي بوراك دينيز، مؤكدة خيانته لها.
 
 
ولفتت إلى أنها بعد نحو عامين من انفصالها قررت الاعتراف بأنها "انتقمت منه بالفعل وخنته مع رجل آخر، وانتظرت عودته إلى المنزل لأخبره بذلك".
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وتابعت: "قررت بعد ذلك إنهاء العلاقة"، ورغم أنها لم تعلن عن اسم النجم التركي بشكل مباشر إلا أن وسائل الاعلام التركية رجّحت أنها تقصد بحديثها الفنان التركي بوراك دينيز.
 
 
ومن المعروف أن علاقة الفنان التركي بديدام شهدت الكثير من التخبطات والمشاكل قبل اعلان انفصالهما في كانون الأول 2022، إلا أن عارضة الازياء التركية أكدت أنها تعرضت للخيانة بعد 3 سنوات من العلاقة، وعندما اكتشفت الحقيقة قررت الانتقام.



المصدر: لها
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