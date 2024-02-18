بعد ساعات من إخلاء سبيلها.. حريق بمنزل "البلوغر" الشهيرة هذه هويتها

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ولكن اليوم وبعد ساعات قليلة من إخلاء سبيلها، باشرت جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة اندلاع حريق داخل منزل والد فتاة التيك توك سوزي الأردنية بالقاهرة، نتيجة حدوث ماس كهربائي، دون وقوع خسائر بشرية. شغلت البلوغر المصرية الشهيرة سوزي الأردنية، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها مساء أمس السبت، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، حيث أطلقت في مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة، وكانت تسب وتقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، كما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.ولكن اليوم وبعد ساعات قليلة من إخلاء سبيلها، باشرت جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة اندلاع حريق داخل منزل والد فتاة التيك توك سوزي الأردنية بالقاهرة، نتيجة حدوث ماس كهربائي، دون وقوع خسائر بشرية.

المعاينة الأولية رجحت اندلاع الحريق جراء ماس كهربائي، وأتت النيران على كامل محتويات المنزل. وقد باشرت النيابة بفحص آثار الحريق، للوقوف على أسبابه وملابسات اندلاعه.



وكان قاضي المعارضات أخلى سبيل فتاة "تيك توك" صاحبة تريند "آه.. الشارع اللي وراه" بكفالة 5 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة على القرار.



وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا.



كما تبين أن لديها شقيقتين، مي ومودة، وهي متعلقة بشقيقتها مي وتوأمها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتصاحبها في الكثير من الفيديوهات.



وأضافت التحريات أنها كانت تقدم فيديوهات مع شقيقتها مي لأنها كانت تحفظ القرآن الكريم، إلا أنها توقفت عن الظهور معها في الفيديوهات لاتهام البعض لها بمحاولتها استغلال شقيقتها من أجل المتاجرة بها.



ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكت هي ووالدها حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

وكان المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة "تطهير المجتمع" قدم بلاغات ضد البلوغر يتهمها فيه بالترويج لأفعال تثير الفجور والتلفظ بعبارات خادشة، وعلى الفور تم القبض عليها خلال تواجدها في أحد المطاعم بمنطقة شبرا شمال القاهرة. (العربية)