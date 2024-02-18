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فنون ومشاهير
نُقل إلى المستشفى.. فنان شهير أصيب بجلطة دماغية ونجوى كرم تدعو له
Lebanon 24
18-02-2024
|
16:34
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نقل الفنان الكويتي عبد الله الرويشد مساء الأحد، إلى مستشفى جابر بالكويت، بعد إصابته بجلطة دماغية في منزله.
وعلم موقع "فوشيا" من مصادر مقربة من الرويشد أنه في حالة مستقرة بعد أن استطاع الأطباء التعامل مع الجلطة في بدايتها، وحاليا يرقد في العناية المركزة بمستشفى جابر، على أن يخرج في الساعات القليلة المقبلة.
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ووجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة للرويشد عبر حسابها بمنصة "إكس"، قالت فيها: "من قلب قلبي بدعيلك يا أبو خالد، تقوم بالسلامة وترجعلنا بخير إلنا ولجمهورك".
بدورها، قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر منصة "إكس": الحمد لله وصلتني أخبار تؤكد بأن الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير، الحمد لله وبفضله كانت بداية جلطة وبفضل من الله ودعاء محبيه لحقوها الأطباء وهو الآن بحالة مطمئنة. وطالبت فجر السعيد من عبدالله الرويشد أن يعتني بحالته الصحية، مؤكدة أنه بمثابة ثروة قومية.
وكان الرويشد قد طرح خلال الأيام الماضية أغنية تحمل اسم "إمارات الوفا"، إهداء إلى الشعب الإماراتي، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات حسان العبيدلي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع موسيقي نور هاشم (فوشيا)
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