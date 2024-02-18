نُقل إلى المستشفى.. فنان شهير أصيب بجلطة دماغية ونجوى كرم تدعو له

نقل الفنان الكويتي عبد الله الرويشد مساء الأحد، إلى مستشفى جابر بالكويت، بعد إصابته بجلطة دماغية في منزله.



وعلم موقع "فوشيا" من مصادر مقربة من الرويشد أنه في حالة مستقرة بعد أن استطاع الأطباء التعامل مع الجلطة في بدايتها، وحاليا يرقد في العناية المركزة بمستشفى جابر، على أن يخرج في الساعات القليلة المقبلة.

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