أصبحت صبية.. نجمة "ذا فويس كيدز" تكشف حقيقة ارتباطها بملياردير لبناني

كشفت الفنانة اللبنانية لين الحايك، حقيقة ارتباطها بملياردير لبناني، مؤكدة بأنها "شائعة"، وقالت إنها تركّز حاليًّا على دراستها للإخراج المسرحي استعدادًا لدخول مجال التمثيل.

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وبشأن علاقتها بـ"القيصر"كاظم السـاهر"، والأنباء التي تحدثت عن وقـوع "قطيعة" بينهما، قالت إنه لا أساس لها من الصحة، مستذكرة مشاركتها بالحفل الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان "اهدنيات"ً في شمال لبنان في 2016.وأضافت: بعد برنامج "ذا فويس كيدز"، تواصلت معه أكثر من مرة. ما يحصل أمر طبيعي. في كل برنامج تكون العلاقة قوية ولكن سرعان ما يخبو وهجها مع الأيام تبَعًا لانشغالات الطرفين. (فوشيا)