بعد تعرّضه لبداية جلطة دماغية.. هذا وضع الفنان العربي الشهير

انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن تعرّض الفنان الكويتي، عبدالله الرويشد، لبدايات جلطة دماغية، مساء أمس الأحد.



وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على منصة "إكس": "نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية" للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررًا بتاريخ 23 شباط 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى إشعار آخر. تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل".

تنويه



نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية"للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر

والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى أشعارا آخر .

تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل🇸🇦💙🇰🇼 pic.twitter.com/EDexvUw77q — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 18, 2024 Advertisement

من جانبها، أوضحت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تفاصيل الحالة الصحية للرويشد، موضحة أنها كانت بداية جلطة، وتم التعامل معها من قبل الأطباء.



وقالت السعيد: "الحمدلله.. وصلتني أخبار تؤكد أن الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير.. الحمدلله".



وأضافت: "كانت بداية جلطة، وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الأطباء، وهو الآن بحالة مطمئنة، الله لا يروعنا عليك يابوخالد .. ديربالك على نفسك أنت بالنسبه لنا ثروة وطنية".



ودعا عدد من الفنانين والملحنين للرويشد بالشفاء العاجل، من بينهم الملحن نواف عبدالله قائلا: "ألف لا باس عليك يابوخالد.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك".(العربية)



