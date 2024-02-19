خسرت الكثير من وزنها.. شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور بشكلها (فيديو)

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مساء أمس الأحد فعاليات حفل "ليلة سعودية- مصرية"، التي أٌقيمت على مسرح دار الأوبرا المصرية.



وأشعلت شيرين المسرح بتقديمها أغنية "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة، وسط تصفيق حادٍ من الحضور، كما افتتحت الحفل بأغنيتها الشهيرة "مشاعر".



وقدّمت شيرين خلال الحفل أغنية "الوتر الحساس" و"حبّه جنة"، واختتمته بأغنية "على بالي".

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الكلام لو كان يعبر عن الحنان ♥️

الفنانة شيرين تتالق في اولى الليالي

السعودية المصرية 🇸🇦🇪🇬

..#هيئة_الترفيه #بنش_مارك#ليالي_سعودية_مصرية pic.twitter.com/QTCbl72cgf — Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) February 19, 2024 Advertisement

وكان من اللافت، ظهور شيرين في الحفل بشعر طويل وقد خسرت الوزن الذي كانت قد اكتسبته خلال الفترة الماضية.

وقد تألقت شيرين بفستان طويل ذهبي من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.





