خسرت الكثير من وزنها.. شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور بشكلها (فيديو)

✨
الكلام لو كان يعبر عن الحنان ♥️
الفنانة شيرين تتالق في اولى الليالي
السعودية المصرية 🇸🇦🇪🇬
..#هيئة_الترفيه #بنش_مارك#ليالي_سعودية_مصرية pic.twitter.com/QTCbl72cgf
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) February 19, 2024
✨
الكلام لو كان يعبر عن الحنان ♥️
الفنانة شيرين تتالق في اولى الليالي
السعودية المصرية 🇸🇦🇪🇬
..#هيئة_الترفيه #بنش_مارك#ليالي_سعودية_مصرية pic.twitter.com/QTCbl72cgf
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A post shared by طوني المندلق (@tonyelmendelek)
A post shared by طوني المندلق (@tonyelmendelek)