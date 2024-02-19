ظهرت زوجته وهي تعانق بطنها المنتفخ.. الفنان الشهير ينتظر مولوده الثاني (صور)

يستعد النجم الأميركي خواكين فينيكس وزوجته روني مارا لاستقبال فرد جديد في عائلتهما، بعد أن رحبا بطفلهما الأول في عام 2020.
وظهرت نجمة فيلم "Women Talking" في بطن منتفخ في العرض الأول لفيلم "La Cocina" في مهرجان برلين السينمائي الدولي في ألمانيا يوم الجمعة، وقد التقطت الصحافة صورًا لها وهي تعانق بطنها المنتفخ بين يديها.
وكان بطل فيلم "الجوكر" وزوجته قد رزقا بطفلهما الأول في عام 2020، وأطلقا عليه اسم "ريفر" كناية بشقيق خواكين الراحل، ريفر فينيكس.
وعلى الرغم من حرص الثنائي على الحفاظ على خصوصية علاقتهما بعيدًا عن وسائل الإعلام، إلا أنهما قد أشارا إلى طفلهما في مقالة نُشرت في مجلة "بيبول" عام 2020، تناولت الحديث عن تحديات الأطفال الذين يفترقون عن والديهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وكتب الثنائي في ذلك الوقت: باعتبارنا آباءً جددًا، من غير المحتمل أن نتخيل ما سيكون عليه الأمر عندما يتم أخذ طفلنا منا ليوم واحد، ناهيك عن سنوات، لكن هذا هو الوضع الذي يعيشه هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 545 طفلاً وآباؤهم. كأميركيين، تقع على عاتقنا مسؤولية مواصلة الاهتمام بمحنة هذه العائلات والحصول على إجابات عن سبب عدم تحديد مكانهم حتى الآن. (فوشيا)