ظهرت زوجته وهي تعانق بطنها المنتفخ.. الفنان الشهير ينتظر مولوده الثاني (صور)

يستعد النجم الأميركي خواكين فينيكس وزوجته روني مارا لاستقبال فرد جديد في عائلتهما، بعد أن رحبا بطفلهما الأول في عام 2020.

وظهرت نجمة فيلم "Women Talking" في بطن منتفخ في العرض الأول لفيلم "La Cocina" في مهرجان برلين السينمائي الدولي في ألمانيا يوم الجمعة، وقد التقطت الصحافة صورًا لها وهي تعانق بطنها المنتفخ بين يديها.

Advertisement

وكان بطل فيلم "الجوكر" وزوجته قد رزقا بطفلهما الأول في عام 2020، وأطلقا عليه اسم "ريفر" كناية بشقيق خواكين الراحل، ريفر فينيكس.