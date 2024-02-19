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فنون ومشاهير

بعد مشوار فني حافل.. فنان شهير في ذمة الله

Lebanon 24
19-02-2024 | 07:42
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توفي اليوم الممثل والفنان السعودي والمنولوجست صاحب شخصية ⁧"أم حديجان‬⁩" الفنان عبد العزيز الهزاع‬⁩، بعد مشوار فني حافل دام أكثر من 60 عامًا.
 
وعبدالعزيز الهزاع، ممثل شعبي سعودي من عنيزة في القصيم، ولد في 6 أيلول 1937، انتقل للعيش في الكويت في الستينات.
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عمل بالكويت موظفا، وكان يتعاون مع اﻹعلام الكويتي في ذلك الوقت، كانت بداية انطلاقته من إذاعة السعودية، ثم انتقل بعدها للرياض بسبب ظروفه، لقب بعدة ألقاب من أشهرها (جماعة في رجل).

وهو يملك موهبة تقليد الأصوات، وقدم العديد من المسلسلات الإذاعية ومن أبرز أعماله (مسلسل فرج الله والزمان، ومسلسل مقالب من الحياة).

كما قدم الفنان الراحل الكثير من الأعمال التمثيلية التي كانت تعرض عبر الإذاعة ومن أبرزها أم حديجان ثم بعد ذلك صار يعرض له عبر التلفاز.
 
ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الفقيد الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، والدفن بمقبرة النسيم. وسيكون عزاء الرجال في المقبرة، والنساء في مسجد الراجحي. (العربية)
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