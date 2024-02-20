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فنون ومشاهير
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
20-02-2024
|
03:39
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أحيت النجمة الأميركية مادونا حفلا في مدينة سياتل، حرصت خلاله على تقديم العديد من العروض الراقصة على المسرح وسط مجموعة من الراقصين، ولكنها سقطت فجأة في أحد العروض.
وفي التفاصيل، تعثّرت النجمة العالمية خلال تقديمها عرضاً راقصاً، ولكن خبرتها على المسرح ساعدتها في تخطي الإحراج بحيث تداركت الأمر بالضحك والاستهزاء من نفسها.
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وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة من الحفل مادونا وهي تجلس على كرسي وتغنّي إحدى أغانيها، ولكن خلال العرض تعثر أحد الراقصين، الذي تم تكليفه بسحب الكرسي وهو يركض منتعلاً حذاء نسائياً بكعب عال، مما أدى إلى سقوط الكرسي على المسرح، وبالتالي سقوط مادونا.
وتفاعل الجمهور الحاضر بشكل واسع مع سقوط مادونا على بطنها، حيث سُمعت شهقات الجمهور العالية وصراخهم للاطمئنان على نجمتهم المفضلة التي راحت تنظر الى الراقص وتضحك بشكل هستيري، ثم نهضت وأكملت العرض باحترافية وكأن شيئاً لم يحدث.(لها)
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