بعد 10 أيام من زواجه... الفنان الشهير ينهار باكياً على الهواء

ووجه محمود عامر رسائل لأولاده خلال لقائه في برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري عبر قناة "اليوم" وقال: "متزعلوش مني لو اللي حصل ضايقكم بس أنتوا أقرب ناس وعايشين معايا وعارفين أنا كنت إيه أوعوا تنسوني".وتابع محمود عامر متأثرا: "أقول لإبراهيم ابني مدير التصوير ربنا يكرمك ويرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك، محمد حبيبي في رابعة مونتاج معهد سينما نجم جميل أنا واثق تمام الثقة إنك هتقف على رجليك وهتشرف كل العيلة، بنوتي بنت عمري أميرة ربنا يبارك في عمرك وأشوفك مطربة وملحنة قد الدنيا".وكان محمود عامر تصدر التريند خلال الأيام الماضية بعد زواجه وهو في عمر 68 عاما من فتاة تصغره عمرا.واحتفل محمود عامر بزفافه في 10 شباط الجاري، ونشر صورا من حفل الزفاف وقال: "الحمد لله والشكر لله على نعم ربنا الكثيرة عوض وترتيبات ربنا فوق ما نتخيل وبكره أحلى بإذن الله، الحب مفتاح الفرج وبشر الصابرين، الحمد لله والشكر لله على كل شيء تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فراج".