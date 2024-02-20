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فنون ومشاهير

ملحن شهير مستاء.. هل يعتزل الفن ويسافر؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 14:47
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نشر الملحن والمطرب محمد رحيم، عبر حسابه "فيسبوك" منشوراً ألمح فيه إلى نيته اعتزال الفن والسفر للعمل خارج البلاد.


وقال رحيم في منشوره: "تعليق كل نشاطاتي الفنية لأجل غير مسمّى حتى إشعار آخر، واحتمالية اعتزال المهنة والسفر للخارج".
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وبعد كتابة هذا المنشور، عبّر رحيم عن استيائه من عدم دعوته لحضور حفل "ليالي سعودية- مصرية" الذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية، مؤكداً أن أشهر الأغاني التي غنّتها شيرين عبد الوهاب هي من ألحانه، ولفت الى حصول النجم عمرو دياب على "الميوزك أوورد" عن أغنية "ولا على باله"، وهي من ألحانه أيضاً.


كما استغرب الملحن المصري سبب إبعاده وتجاهله، متسائلاً إلى متى سيبقى المبدع والمجتهد عُرضةً للإساءة والقتل المعنوي.


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