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فنون ومشاهير
كانت تتلقى العلاج داخل المستشفى... وفاة فنانة بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
20-02-2024
|
16:11
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غيب الموت مساء اليوم الثلاثاء، الفنانة السورية ثناء دبسي، زوجة الممثل سليم صبري، في المستشفى، بعد صراعها مع المرض.
ونعت نقابة الفنانين في سوريا – فرع دمشق ثناء دبسي، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي، ونوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله و إنا إليه راجعون".
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يذكر أن ثناء دبسي ولدت في حلب، وبدأت مشوارها الفني في أواسط خمسينيات القرن الماضي. شاركت مع أختها ثراء دبسي بالعروض التي كانت تقدمها فرقة مسرح الشعب على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب.
وكانت ثناء من أوائل الفنّانين المساهمين في تأسيس المسرح القومي حينما تركت دراستها الثانوية وانتقلت إلى دمشق مع أختها ثراء للمشاركة في هذه الفرقة.
وانضمت ثناء إلى نقابة الفنانين السوريين في الأول من آذار 1968، وشاركت في العشرات من الأعمال التلفزيونية والإذاعية والسينمائية والمسرحية. (فوشيا اليوم)
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