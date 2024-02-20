Advertisement

فنون ومشاهير

الفنان العالمي يغيب عن احتفالية أول فيلم مصري له.. ما القصة؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1166598-638440686611711518.png
Doc-P-1166598-638440686611711518.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقام صنّاع فيلم "عيسى" احتفالية بمناسبة انطلاق التصوير بمشاركة عدد من أبطاله، أبرزهم خالد الصاوي ورنا رئيس، غير أن بطل العمل الفنان العالمي مينا مسعود عن الحدث، علماً أنه لم يصوّر بعد أيّاً من مشاهده في الفيلم.
Advertisement

ونقلت مجلة "لها" عن مصدر من داخل العمل إن سبب غياب مينا مسعود عن التصوير يعود لانشغاله في تصوير مشاهده بفيلم آخر في هوليوود، لذلك تعذّر عليه الحضور على الرغم من كونه بطل العمل.

وأضاف المصدر أن مينا مسعود يسابق الزمن في الفترة الحالية للانتهاء من تصوير فيلمه في هوليوود والعودة إلى القاهرة للبدء بتصوير مشاهده في فيلم "عيسى".

ويمثل فيلم "عيسى" أول أفلام النجم العالمي مينا مسعود في السينما المصرية، حيث يجسد الشخصية الرئيسة في الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق وتحمل نهايته عدداً من الصدمات والمفاجآت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:01 | 2024-02-21
23:42 | 2024-02-20
16:11 | 2024-02-20
14:47 | 2024-02-20
12:21 | 2024-02-20
06:12 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24