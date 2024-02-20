الفنان العالمي يغيب عن احتفالية أول فيلم مصري له.. ما القصة؟

أقام صنّاع فيلم "عيسى" احتفالية بمناسبة انطلاق التصوير بمشاركة عدد من أبطاله، أبرزهم خالد الصاوي ورنا رئيس، غير أن بطل العمل الفنان العالمي مينا مسعود عن الحدث، علماً أنه لم يصوّر بعد أيّاً من مشاهده في الفيلم.

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ونقلت مجلة "لها" عن مصدر من داخل العمل إن سبب غياب مينا مسعود عن التصوير يعود لانشغاله في تصوير مشاهده بفيلم آخر في هوليوود، لذلك تعذّر عليه الحضور على الرغم من كونه بطل العمل.



وأضاف المصدر أن مينا مسعود يسابق الزمن في الفترة الحالية للانتهاء من تصوير فيلمه في هوليوود والعودة إلى القاهرة للبدء بتصوير مشاهده في فيلم "عيسى".



ويمثل فيلم "عيسى" أول أفلام النجم العالمي مينا مسعود في السينما المصرية، حيث يجسد الشخصية الرئيسة في الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق وتحمل نهايته عدداً من الصدمات والمفاجآت.