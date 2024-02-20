الحزن عميق: رحيل "الأم الحنون" للدراما السورية.. وهذا آخر فيديو جمعها بزوجها الممثل

رحلت الفنانة السورية ثناء دبسي زوجة الممثل سليم صبري، ووالدة الفنانة يارا صبري، مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركةً بصمة فنية فائقة الرقة، لاسيما في تأديتها لشخصية الأم في الكثير من الأعمال الدرامية التلفزيونية، والذي جعلها تحظى بلقب "الأم الحنون في الدراما السورية".

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ولدت الفنانة في حلب، وبدأت مشوارها الفني في أواسط خمسينيات القرن الماضي، وشاركت مع شقيقتها ثراء دبسي بالعروض التي كانت تقدمها فرقة (مسرح الشعب) على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب.



وكانت ثناء دبسي من أوائل الفنّانين المساهمين في تأسيس المسرح القومي حينما تركت دراستها الثانوية وانتقلت إلى دمشق مع أختها ثراء للمشاركة في هذه الفرقة.

وقد شاركت الفنانة القديرة في الكثير من الأعمال التلفزيونية والإذاعية والسينمائية والمسرحية، من أبرز أعمالها: أولاد القيمرية، الشمس تشرق من جديد، سيرة آل الجلالي، البيت القديم، القناع، غزلان في غابة الذئاب، قوس قزح، الميراث، وراء الشمس، وغيرها.

وبعد خبر وفاتها، خيّم الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد نعت نقابة الفنانين في سوريا – فرع دمشق، الفنانة وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي، ونوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وانتشر مقطع فيديو للراحلة، قيل أنه آخر فيديو جمعها بزوجها الفنان الممثل الشهير، وظهر سليم صبري في المقطع وهو يسقي الزرع في حديقة منزله، فيما كانت زوجته الراحلة تراقبه من النافذة بنظرات مليئة بالحب والدفء، والابتسامة على وجهها.