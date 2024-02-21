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فنون ومشاهير

بهذه الطريقة... نانسي عجرم تحاول الخروج من مأزق صورها مع مدوّن اسرائيلي

Lebanon 24
21-02-2024 | 00:01
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تجاهلت النجمة نانسي عجرم الضجة الحاصلة بسبب صورها مع المدون الإسرائيلي إيتسيك بلاس واتهامها بالاساءة للبنانيين الذين يقتلون يومياً والحرب الاسرائيلية الحالية على فلسطين المحتلة.
ويبدو ان النجمة اللبنانية قررت اتباع استراتيجية عملية لوقف الهجوم عليها والشائعات التي تطالها من خلال اطلاق كليب لأغنيتها "مشكلتك الوحيدي" مع شركة روتانا، وتنوعت اطلالاتها في الكليب وكانت الاجواء ممتعة.
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وكذلك شاركت نانسي متابعيها على تطبيق انستغرام بصور ومقاطع فيديو من كواليس التصوير ومشاهد من الكليب، وسط تفاعل كبير من متابعيها وبالطبع لم تسلم من الهجوم بسبب صورتها مع الشاب الاسرائيلي.



وجاءت هذه الضجة على السوشيال ميديا بعد إنتشار صور لنانسي وهي تصافع المدون الاسرائيلي في كواليس حفلها الاخير، وهو ما أحدث جدلا كبيراً وتم اتهام نانسي بالعمالة والتطبيع، حيث نشرت قناة "كان" الإسرائيلية، تقريرا حول الحادثة مرفقا بعبارة: "هل ستقع في المشاكل هذه المرة أيضا؟ التقطت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ذات الشعبية الكبيرة في العالم العربي، صورة مع مدون السفر الإسرائيلي إيتزيك بلاس".
وانقسمت ردود أفعال المستخدمين بين منتقد ومدافع، إذ أعرب بعضهم عن غضبه من تواجدها مع "إسرائيلي، في ظل ما يحصل في جنوب لبنان وغزة، في حين دافع عنها البعض الآخر، مؤكدين بأنها لم تكن تعلم بجنسيته، مطالبين اياها بالخروج والتعليق على الصورة وعدم التزم الصمت.
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