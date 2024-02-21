بالفيديو... أول "نظرة حبّ" بين كارمن بصيبص وباسل خياط

على غرار باقي المسلسلات الرمضانية، كشف القائمون على مسلسل "نظرة حبّ" الذي يجمع النجم السوري باسل خياط والنجمة اللبنانية كارمن بصيبص في أول تجربة درامية لهما، عن البرومو التشويقي للعمل.

ونشرت كارمن عبر حسابها في "إنستغرام" البرومو الدعائي للمسلسل الذي يصوّر حالياً في بيروت، حيث ظهرت فيه وهي تتجه نحو سيارتها في إحدى مواقف السيارات، ثم تلتفت إلى الوراء لتجد باسل خياط خلفها.

وعلقت بصيبص على الفيديو قائلة: لحظة صغيرة من العمر قادرة على تغيير كل شيء في حياتنا، وبنظرة حب، يستيقظ الإنسان الذي في داخلنا.

ويروي العمل المنتظر قصة حب استثنائية ضمن 30 حلقة، وهو من تأليف رافي وهبي وإخراج حسام علي، إنتاج شركة "إيبلا".

ويترقب المشاهدون مسلسل "نظرة حب" خلال شهر رمضان المبارك على منصة "Yango play" الإماراتية التي أطلقت مؤخراً، وكذلك على قناة "الجديد" اللبنانية، وقناة "روتانا خليجية"، وغيرها من الشاشات التلفزيونية.



يضم المسلسل على قائمة ابطاله كلاً من الممثل العراقي علي اسماعيل الذي يلعب دور شقيق باسل. كما تلعب الممثلة السورية سارة بركة دور شقيقتهما. الى جانب اللبناني بيار داغر الذي يطل بدور والد كارمن، وهو رجل صاحب نفوذ كبير.

يضم المسلسل على قائمة أبطاله كل من الممثل العراقي علي اسماعيل الذي يجسد شخصية شقيق باسل، والممثلة السورية سارة بركة التي تلعب دور شقيقتهما. بالإضافة إلى الممثل اللبناني بيار داغر الذي يظهر بدور والد كارمن، وهو شخصية ذات نفوذ كبير.





كانت كارمن قد اكتسبت شهرة واسعة بعد أدائها دور البطولة في مسلسل "عروس بيروت" إلى جانب النجم التونسي ظافر العابدين، الذي عُرض على شبكة MBC وتم اقتباسه من النسخة التركية "عروس إسطنبول" التي تم عرضها على القنوات التركية قبل سنوات.





أما باسل خياط، فلعب بطولة مسلسل "الثمن" إلى جانب النجمة اللبنانية رزان جمال والممثل اللبناني نيكولا معوض.