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فنون ومشاهير

ابنة نوال الزغبي تستعرض أنوثتها بلوك رائع.. لن تصدقوا سعر حذائها وحقيبة يدها

Lebanon 24
21-02-2024 | 03:17
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تألقت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وظهرت بلوك بغاية الأناقة، إرتدت فيه توب باللون الأسود مع سروال جينز واسع وسترة شيك واسعة باللوت الأسود محططة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.
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وحملت تيا بيدها حقيبة باللون الزهري من دار أزياء Prada، وصل سعرها إلى 1128 دولار، كما و نشرت صورة لحذاء ذات كعب عالي من نفس دار الأزياء وصل سعره إلى 1490 دولار.

وكانت سحرت تيا ديب الجمهور بإطلالة رائعة، ظهرت فيها مرتدية توب ضيقاً باللون الأسود، مع سروال واسع من الجينز، ونسقت معهما معطفاً طويلاً من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.
 
 

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