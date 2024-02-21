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فنون ومشاهير

ملكة جمال لبنان السابقة تتحدّث عن حبيبها: "وصل للموت"... ولهذا السبب لم نتزوّج

Lebanon 24
21-02-2024 | 08:11
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كشفت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، إلى أنّها تعرّفت على حبيبها روي بو مارون، بعد سنتين من إنفصال الأخير عن زوجته.
 
وأشارت إلى أنّها تعرفه منذ 4 سنوات، عندما كان مرتبطاً بإحدى الإعلاميّات، وأضافت: "وصل للموت بكورونا روي ورجع صار معو عجيبة وقام".
 
وقالت إنّ بعد سنة ونصف على شفائه، بدأ التقارب بينهما، وكان انفصل أصلاً عن زوجته.
 
وشدّدت رزق أنّها ترفض الحديث مع رجل متزوج.
 
وعن عدم زواجها من حبيبها، قالت إنّ وقتها حاليّاً هو مخصّص لابنتها نور.
 
وأضافت أنّ عليها الإنتظار سنة إضافيّة، لأنّه سيتمّ دراسة موضوع حضانة ابنتها.
 
 
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