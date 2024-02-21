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فنون ومشاهير

مشكلة في مسلسل الفنان الشهير... المخرج يسابق الوقت!

Lebanon 24
21-02-2024 | 13:18
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أفادت "لها" بأن المخرج تامر نادي قرر زيادة عدد ساعات تصوير مسلسل "صلة رحم" للانتهاء منه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، حيث إنه يشرف في الفترة الحالية على عملية المونتاج والميكساج الخاصة بحلقات المسلسل، وقد سلّم بالفعل الحلقات الأولى منه استعداداً للبدء بعرضه.
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ويشارك الفنان إياد نصار ويسرا اللوزي في بطولة المسلسل، الفنانون: أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، وغيرهم من النجوم.
 
 
والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

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