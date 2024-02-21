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فنون ومشاهير

إبنة فنان راحل تستغيث.. ما القصة؟

Lebanon 24
21-02-2024 | 15:55
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أفادت عبير، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي بسرقة اللوحة النحاسية المدوّن عليها "هنا عاش الفنان فريد شوقي"، والتي كانت موضوعة على باب منزل والدها في العجوزة.

وعبّرت عبير عن استيائها الشديد من سرقة اللوحة، مؤكدةً أن محيط المنزل يشهد العديد من محاولات السرقة.
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ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة للإطار الخشبي وقد انتُزعت منه اللوحة النحاسية، وكتبت مستغيثةً: "كان في هنا لوحة نحاس مكتوب عليها "هنا عاش الفنان فريد شوقي"، بصيت ملقتهاش فقلت يمكن وقعت بس من شكل مكان المسامير لأ، فاكتشفت إن مش إحنا بس وفي عصابة دخلت على اللوحات دي وسرقتها من كذا مكان لأنها نحاس". 

وتابعت: "قبلها غطا البلّوعات في الشارع والجنينة وقبلها محاولة سرقة التكييف حتى صندوق زبالة، فواضح إن العجوزة ملطشة أو شارعنا بالتحديد، في منطقتنا حرامي غسيل".

لكن سرعان ما حذفت عبير المنشور من دون أن توضح السبب.
المصدر: لها
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