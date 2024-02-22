Advertisement

فنون ومشاهير

حسام حبيب أمام أزمة جديدة... يوتيوب يحذف أغنية "كدابة"

Lebanon 24
22-02-2024 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1167194-638442070093324140.JPG
Doc-P-1167194-638442070093324140.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكّن المنتج والموزع الموسيقي محمد شفيق حذف أغنية "كدابة" للفنان حسام حبيب من منصة "يوتيوب"، بعد تمكنه من "إثبات سرقة اللحن الخاص بأغنية قام بإنتاجها سابقاً".

واتهم المنتج محمد شقيق صناع أغنية "كدابة" بسرقة تيمة موسيقية من أغنية "بياعة" التي أنتجها ولحنها للفنان محمود عز، وهو ما رفضه ملحن أغنية حسام حبيب، إسلام رفعت، مؤكداً امتلاكه حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأغنية.
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:12 | 2024-02-22
03:48 | 2024-02-22
03:44 | 2024-02-22
03:10 | 2024-02-22
02:20 | 2024-02-22
02:07 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24