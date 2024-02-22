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فنون ومشاهير
حسام حبيب أمام أزمة جديدة... يوتيوب يحذف أغنية "كدابة"
Lebanon 24
22-02-2024
|
06:53
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تمكّن المنتج والموزع الموسيقي محمد شفيق حذف أغنية "كدابة" للفنان حسام حبيب من منصة "يوتيوب"، بعد تمكنه من "إثبات سرقة اللحن الخاص بأغنية قام بإنتاجها سابقاً".
واتهم المنتج محمد شقيق صناع أغنية "كدابة" بسرقة تيمة موسيقية من أغنية "بياعة" التي أنتجها ولحنها للفنان محمود عز، وهو ما رفضه ملحن أغنية حسام حبيب، إسلام رفعت، مؤكداً امتلاكه حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأغنية.
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