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فنون ومشاهير

بعد أيام من لقائه أطفالها... توم كروز ينفصل عن حبيبته

Lebanon 24
22-02-2024 | 10:30
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كشف أصدقاء توم كروز أن النجم انفصل عن حبيبته الروسية إلسينا خيروفا وذلك بعد أيام من لقائه مع أطفالها.

 وكان كروز (61 عاماً) قد بدأ بمواعدة إلسينا، التي تصغره بـ 25 عاماً، في نهاية العام الماضي.
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وكشف الأصدقاء أن الممثل قد خفف من علاقته الرومانسية مع إلسينا (36 عاماً)، وهي ابنة عضو برلماني روسي بارز وزوجة سابقة لأحد كبار تجارة الماس، لكنه أراد أن يظلا أصدقاء لأنهما يعيشان في المبنى السكني نفسه في لندن.

وقال أحد المصادر "سيكون إنهاء العلاقة بينهما بشكل سيء أمراً محرجاً إذا التقيا ببعضهما البعض في المصعد، لا توجد مشاعر سلبية بينهما، لكن بالنسبة لتوم، فإن علاقتهما ببساطة قد وصلت إلى نهايتها".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد كشفت أن توم وإلسينا، ابنة السياسي الروسي رينات خيروف، كانا قد تواعدا مرات عدة في كانون الأول.

واستأجر توم لحبيبته الروسية طابقاً في مطعم نوفيكوف الفاخر وأخذها إلى وينتر وندرلاند في هايد بارك.
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